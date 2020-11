L'apertura del Corriere dello Sport sui tamponi in casa Lazio: "Possono giocare"

"Possono giocare" è il titolo con il quale apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è al caso tamponi in casa Lazio: il test molecolare ha infatti ribaltato l'esito di quello rapido. Con la Juve rientra Immobile, via libera anche a Leiva e Strakosha al termine di una giornata rocambolesca. E intanto la Lega dice sì alla centrale unica per gli esami sul Covid.

Vidal - "Tra Messi e Ronaldo non c'è paragone" è invece il titolo in taglio alto che introduce l'intervista esclusiva ad Arturo Vidal. Il centrocampista nerazzurro si schiera in maniera piuttosto netta nel confronto tra i due fuoriclasse: "Leo è di un altro pianeta". C'è spazio anche per le ambizioni personali: "Ho vinto dappertutto, lo farò anche qui. Ho scelto l'Inter per Conte, è il più bravo. Le critiche? Uno stimolo".

Dybala - In taglio centrale c'è spazio per il periodo non semplice che sta vivendo la Joya: "Dybala, piove sul bagnato", titola il quotidiano. L'argentino verso la panchina anche all'Olimpico. Momento magico per Morata, che torna anche in Nazionale.

Mancini e Dzeko - "Mancini e Dzeko positivi al Covid", si legge invece di spalla. Il c.t. farà mercoledì un altro tampone: se risulterà negativo, andrà in panchina. Il bosniaco: "Tranquilli". Positivo anche José Callejon.