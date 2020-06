L'apertura del Corriere dello Sport sul calcio italiano: "Ripartiamo così"

"Ripartiamo così" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola stamani. Coppa Italia e campionato, il calcio ritorna tra 2 settimane. Semifinali di Coppa il 12 e il 13 se dal governo arriva il via libera agli anticipi. La A si rimette in moto il 20 e il 21 con i recuperi della 25ª giornata. Prima gara Torino-Parma. Oggi il nuovo calendario senza gli ultimi 3 turni. Contratti: bozza d'intesa tra FIGC, Lega e sindacati. Piano C: algoritmo sul modello inglese. Senza tifosi, in fumo 90 milioni.

L'intervista - Cellino esclusivo: "Ecco tutti quelli in fila per Tonali". Il patron del Brescia parla del futuro del classe 2000: "Il Barcellona mi ha offerto 65 milioni, la Fiorentina e il Napoli farebbero carte false ma alla fine se la giocano Juventus e Inter. Stop alla Serie A? Ho cambiato idea perché ho visto tanti colleghi in difficoltà".

Futuro Maurito - "Clausola anti-Juve: ora Icardi è del PSG". L'Inter incasserà 50 milioni di euro più altri 8 di bonus, poi eventuali altri 15 se andasse alla Juventus (o tornasse in Italia).

Il gesto - "Thuram Jr si inginocchia in nome di George Floyd". Il gesto del figlio di Lilian ha fatto il giro del mondo. Arriva anche in Bundesliga la protesta per l'uccisione dell'uomo di colore che sta sconvolgendo gli States e non solo.