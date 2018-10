L'apertura del Corriere dello Sport sul caso-CR7: "CRsex"

"CRsex". Scherza col soprannome di Cristiano Ronaldo, il Corriere dello Sport, che oggi in primo piano si concentra sul caso legato al campione della Juventus, accusato di stupro per un episodio di nove anni fa. Il focus è sul presunto caso perché il mondo Juve pare scosso, tra gli sponsor dell'ex Real Madrid che iniziano a preoccuparsi, lui che ingaggia il legale dei vip e il titolo in Borsa che perde circa il 10%.