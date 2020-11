L'apertura del Corriere dello Sport sul caso tamponi Lazio: "ASL-Lotito 3-0"

"ASL-Lotito 3-0". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che si sofferma sul caso tamponi in casa Lazio alla vigilia del match di oggi contro la Juventus. L'ASL ha bloccato Immobile, Leiva e Strakosha e la Procura di Avellino ha aperto un fascicolo per acquisire i test del laboratio di analisi sfruttato dal club biancoceleste.

Fiorentina in difficoltà. L'ultimo anticipo di ieri ha visto la Fiorentina non andare oltre lo 0-0 sul campo del Parma. "Pari e noia, Iachini sul filo", titola il Corriere dello Sport che si sofferma sulla posizione del tecnico viola, più che mai in bilico. Il quotidiano spiega che per rimpiazzarlo ci sarebbe Cesare Prandelli in pole.

Le convocazioni. Intanto ci apprestiamo ad entrare nella settimana della sosta e, dunque, degli impegni della Nazionale. "Italia, 41 convocati per il Covid: torna anche il baby Pellegri", è il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla lista diramata ieri da Roberto Mancini, costretto ad allargare la rosa in vista di Estonia, Polonia e Bosnia. Il quotidiano spiega che 41 sono i convocati, ma forse la metà o anche meno i disponibili visto che i calciatori di sei club sono nella 'bolla'.