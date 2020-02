L'apertura del Corriere dello Sport sul derby d'Italia: "Avviso alla Juve"

"Avviso alla Juve": così il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Lukaku porta l'Inter agli ottavi di Europa League: è pronto per la sfida Scudetto di domenica prossima contro la Juventus, una sfida che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino a porte chiuse. Battuto il Ludogorets per 2-1 nel silenzio di San Siro. Dopo il pari di Biraghi, Romelu segna e colpisce un palo. Domenica a Torino il derby d'Italia.

Europa League - "Kluivert gol: la Roma va": 1-1 della Roma in casa del Gent, qualificazione agli ottavi raggiunta per la formazione di Fonseca. Dopo il gol di Carles Perez all'andata, basta l'1-1 in Belgio ai giallorossi per strappare il pass per il prossimo turno. Sotto di un gol, un gioiello di Kluivert regala la qualificazione. Fonseca: "Possiamo fare meglio".

L'intervista - "Malagò esclusivo: 'Lo stop un colpo allo sport'". Parla il presidente del CONI: "Coronavirus, si naviga a vista: se il Paese non torna alla normalità rischiamo di pagare un conto salatissimo. Il calcio cambia equilibri: Friedkin imprenditore vero: non sarà una parentesi. Scudetto, la Lazio ha chances" le sue parole.

Coronavirus - "Porte chiuse: avanti anche in Coppa Italia". Niente deroghe per lo Stadium: anche la super-sfida tra Juventus e Inter di domenica prossima a porte chiuse. Si continua a giocare senza pubblico. Decreto in arrivo.

La Juve - "Le grandi firme bocciano Sarri": i problemi della Juve secondo Sconcerti, Cucci, Mura e Crosetti. "Maledetta sincerità" scrive il direttore Zazzaroni nel suo editoriale.