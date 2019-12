L'apertura del Corriere dello Sport sul ko della Juve: "Sarresta"

E' con un gioco di parole che decide di aprire la prima pagina del Corriere dello Sport. "Sarresta", senza apostrofo, perché la Juventus di Maurizio Sarri esce per la prima volta sconfitta in questa stagione e resta dietro l'Inter in classifica. La battuto d'arresto viene causata da una super-Lazio, brava a dominare sui campioni d'Italia e, per il quotidiano, a buttarsi così in mezzo nella bagarre scudetto.

Il Napoli non vince più - Chi cade per la prima volta e chi rischia di farlo per l'ennesima volta in stagione. Ma alla fine si salva e porta a casa un 1-1 che non fa fare propriamente i salti di gioia. E' il Napoli, che sul campo dell'Udinese non va oltre l'1-1 in rimonta. "Che fatica Carlo", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, parlando di Napoli svogliato e involuto rispetto al passato. Ancelotti trema e martedì arriva il Genk: lì non si potrà sbagliare, anche se un pari andrebbe bene comunque per strappare il pass agli ottavi di finale di Champions League.

Riecco Sinisa - La bella notizia di giornata, in casa Bologna, è sicuramente la possibilità di avere Mihajlovic in panchina nel match di stasera contro il Milan. "Il Bologna ritrova Mihajlovic", titola il Corriere dello Sport, ricordando come per l'allenatore serbo sia la prima volta in panchina dopo il trapianto. Spazio, infine, anche al calcio estero, con il k.o. del Manchester City nel derby con lo United: "Incredibile Guardiola, cade a -14". Per il Liverpool il discorso-titolo sembra essere ormai già chiuso.