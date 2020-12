L'apertura del Corriere dello Sport sul Milan: "Diabolico"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre sulla vittoria del Milan in casa della Sampdoria titolando: "Diabolico". I rossoneri rispondono all'Inter e restano in testa a +5 sui nerazzurri: a Genova è decisivo Castillejo che entra e dopo soli 34 secondi realizza la rete del momentaneo 2 a 0. Ci aveva pensato Kessie su rigore a sbloccare la gara, mente ad accorciare le distanze è stato Ekdal sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pioli: "Scudetto? Non siamo favoriti".

Roma fermata da Maresca e VAR - Taglio alto per la Roma che nel pomeriggio ha impattato per 0 a 0 contro il Sassuolo in una gara condizionata dalle decisioni del direttore di gara Maresca, che espelle prima Pedro per somma di ammonizioni a pochi minuti dal termine del primo tempo e poi il tecnico Fonseca all'intervallo. Manca anche un rigore ai giallorossi ed un rosso ai danni di Obiang per un duro intervento su Pellegrini.

Marcos Paulo talento da Inter - E' sempre calciomercato e così la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su un giovane talento brasiliano, classe 2001, della Fluminense. L'attaccante è in scadenza di contratto al prossimo giugno e così i nerazzurri si starebbero muovendo per portarlo a Milano senza troppi esborsi economici.