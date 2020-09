L'apertura del Corriere dello Sport sul Milan: "Ibra morde il virus"

"Ibra morde il virus": apre con questo titolo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Positivo al Covid, lo svedese la prende con ironia: "Pessima idea sfidarmi". Anche senza l'ex PSG il Milan passa il turno con il Bodo/Glimt: Calhanoglu e il baby Colombo esaltano i rossoneri, ora c'è il Rio Ave. Intanto passa il protocollo della Lega Calcio e dei governatori per la riapertura degli stadi: oggi l'esame del CTS. Via libera a mille spettatori per Milan-Juve.

Supercoppa Europea - "Bayern, un altro trionfo", si legge in taglio centrale. Supercoppa Europea ai tedeschi, che vincono due a uno. Siviglia k.o. ai supplementari: Ocampos illude Lopetegui, poi il pari di Goretzka e la festa. Un altro trofeo per Flick e i suoi dopo il triplete: di Martinez il gol-vittoria al 104'.

Inter - Di spalla c'è spazio anche per le ultime di mercato sui nerazzurri: "Smalling, l'affondo dell'Inter", titola il quotidiano. Godin a Cagliari apre la strada al centrale. Il piano del club di Zhang prevede un'offerta di diciotto milioni, pagabili in tre rate, da far recapitare allo United. Intanto Candreva va alla Samp.

Lazio - "Lazio, Callejon o Draxler", si legge sempre di spalla. Inzaghi aspetta un uomo in più in mezzo al campo: Draxler del Paris Saint-Germain resta sul mercato. Lo svincolato Callejon può arrivare se partirà Caicedo. Giornata di visite, intanto, per Hoedt, che oggi sarà a Roma.

Fiorentina - In taglio basso il quotidiano dedica spazio alle dichiarazioni piuttosto nette di Rocco Commisso riguardo al nuovo stadio: "L'ultimatum di Commisso: 'Sullo stadio decido io'", si legge. Il presidente va di fretta: il nuovo Franchi costerà 250 milioni (42.000 posti) e avrà un impatto di cinque miliardi in dieci anni.