L'apertura del Corriere dello Sport sul record di CR7: "O Rei è Ronaldo"

"O Rei è Ronaldo". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al successo della Juventus sul campo del Parma, soffermandosi sulla figura di Cristiano Ronaldo, la cui doppietta al Tardini vale il sorpasso a Pelé per gol in gare ufficiali. Per CR7 758 reti in carriera e altre due al Parma, poi Kulusevski e Morata a chiudere il poker.

Atalanta-Roma. Alle 18 scenderanno in campo a Bergamo Atalanta e Roma in uno dei big match di questo turno di Serie A. Il Corriere dello Sport vi dedica ampio spazio in prima pagina e titola: "Roma, esame da grande. L'Atalanta caccia Gomez". In merito a quest'ultima questione il quotidiano scrive che con questa mossa Gian Piero Gasperini ha reso insanabile la rottura col capitano lasciandolo a casa.

Lazio-Napoli. Stasera toccherà invece a Lazio e Napoli giocarsi il posticipo domenicale all'Olimpico in una partita che si preannuncia spettacolare e, per certi versi, inedita. "Imperativo Lazio: rialzarsi contro un Napoli mai visto", titola il Corriere dello Sport che racconta di un disgelo tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi e del tridente inedito a cui è costretto Rino Gattuso.