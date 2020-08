L'apertura del Corriere dello Sport sul record-man Immobile: "Cirissimo"

E' dedicata a Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e ufficialmente il vincitore della Scarpa d'Oro 2019/20, l'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Cirissimo", si legge in prima pagina, soffermandosi sul record di 36 gol in un campionato come Higuain al Napoli. Dopo il racconto della partita: "Napoli ok con la Lazio ma perde Insigne, uscito in lacrime".

Atalanta-Inter. Forse un po' a sorpresa è l'Inter a chiudere il campionato al secondo posto in classifica, addirittura ad un solo punto di distacco dalla Juventus. Il Corriere dello Sport, dopo il successo nerazzurro sul campo dell'Atalanta, titola così al di sotto dell'apertura: "Conte batte Gasperini e chiude a -1 dalla Juve". Chiudono al terzo posto gli orobici.

Juve sconfitta. Prima vittoria della storia della Roma allo Stadium, secondo k.o. consecutivo della Juventus dopo la conquista dello scudetto. Sono questi i verdetti di Juventus-Roma, match vinto 3-1 dai giallorossi grazie a un ottimo Zaniolo. Il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "La Roma fa tris. Sarri, altro ko".

La bagarre salvezza. Ieri hanno giocato le squadre della parte alta della classifica, oggi toccherà a quelle invischiate nella lotta per non retrocedere. Il Lecce affronta il Parma in casa, il Genoa se la vedrà con l'Hellas Verona dell'ex Juric. E il Corriere dello Sport titola: "Lecce e Genoa, finale thrilling: soltanto una resterà in Serie A".