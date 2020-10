L'apertura del Corriere dello Sport sul rinnovo di Dybala: "La Joya sospesa"

vedi letture

"La Joya sospesa" è il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è ovviamente a Paulo Dybala: "Dybala e la Juve - si legge - la voglia di essere il numero uno e un contratto che scade". L'argentino rientra col Verona, ma il rinnovo "è al palo": Paratici potrebbe offrirgli dieci milioni più bonus, ma molte sirene lo tentano. E i bookmaker quotano l'addio.

Hakimi - "Covid, Hakimi è un giallo", si legge invece in taglio alto. Il caso nell'Inter, che stasera affronta il Genoa a Marassi: il marocchino è negativo dopo i due tamponi positivi registrati durante i controlli della UEFA. Contagiato anche il romanista Mancini.

Lazio-Bologna - In taglio basso c'è spazio anche per il posticipo di questa sera: "Lazio tutto Pepe contro Mihajlovic", titola il quotidiano. Dopo la prestigiosa vittoria in Champions League contro il Dortmund Inzaghi cerca conferme. L'obiettivo è riscattare il tre a zero contro la Samp. In porta andrà Reina, al debutto in biancoceleste.