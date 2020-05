L'apertura del Corriere dello Sport sul ritorno in campo: "La rincorsa"

"La rincorsa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport questa mattina in edicola sulla ripresa degli allenamenti: "Le squadre già in campo, la Serie A si riaccende. Dopo 56 giorni di stop, il movimento riparte. Dalla politica un coro bipartisan di sì, il premier a Spadafora: bisogna dialogare. Attesa per il nuovo protocollo: sarà decisivo".

Festa Juve, è arrivato Cristiano - Spazio in taglio alto al ritorno di CR7 in Italia dal Portogallo. L'attaccante bianconero è arrivato a Torino con un jet privato direttamente dalla sua Madeira.

Ecco Zaniolo, parte il conto alla rovescia - Spazio in taglio alto al ritorno in campo di Nicolò Zaniolo dopo l'infortunio al ginocchio. C'è il via libera del chirurgo.

Scudetto, la Lazio è pronta - Spazio in taglio laterale alla ripresa della Serie A e alla lotta scudetto. Se la A ricomincia Inzaghi ha un piano per sorpassare Sarri.