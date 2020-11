L'apertura del Corriere dello Sport sull'1-1 di Benevento: "Juve croce e Letizia"

La Juventus non va oltre l'1-1 sul campo del Benevento dopo esser passata in vantaggio, colpa del pareggio sancito da Gaetano Letizia. Ed è con un gioco di parole sul cognome del terzino avversario dei bianconeri che il Corriere dello Sport decide di aprire la sua prima pagina: "Juve croce e Letizia". Il quotidiano sottolinea come si tratti del quinto pareggio in 9 partite di campionato e come stavolta non basti neanche un grande Morata.

Parla l'amico di Diego. Anche oggi il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla vicenda legata alla scomparsa di Diego Armando Maradona in prima pagina. Il quotidiano intervista Stefano Ceci, l'amico e agente del Pibe de Oro negli ultimi 20 anni, e in taglio alto titola così: "Così Diego ha deciso di andarsene". Nel sommario si legge ancora: "E' crollato di schianto, divorato dallo stress. Adesso si scanneranno per dividersi l'eredità".