L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Barella per Conte"

"Barella per Conte". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che non poteva che dedicarsi all'Inter e alla vetta conquistata, in attesa di Juventus-Milan in programma stasera. E' l'ex Cagliari l'uomo-copertina e non potrebbe essere altrimenti dopo il favoloso gol a giro che ha deciso il match con l'Hellas Verona, rimontato nel secondo tempo dopo una prima frazione chiusa in vantaggio grazie al rigore di Verre, e l'abbraccio con il suo allenatore. Intanto, passando al mercato, il club nerazzurro avrebbe in mano Dries Mertens, in scadenza col Napoli, per luglio, ovviamente in caso di mancato rinnovo con gli azzurri.

Napoli contestato - In casa Napoli l'ambiente non è di certo dei migliori dopo l'ammutinamento della squadra che ha esposto anche i calciatori alle forte critiche della piazza. Ieri, dopo il deludente pareggio interno con il Genoa, sono piovuti fischi da un semivuoto San Paolo. "Fischia Napoli", titola il Corriere dello Sport, che pone l'accento anche sul capitano, Insigne, tra i più bersagliati dai tifosi.

Balotelli deluso - Nell'altro anticipo del sabato, ancor prima di Inter-Hellas Verona e Napoli-Genoa, il Brescia è stato abbatuto al Rigamonti da un ottimo Torino formato trasferta. La copertina in questo caso è per Mario Balotelli, perché di spalla il Corriere dello Sport è su di lui che titola: "Balotelli travolto e sostituito", visto e considerato che il nuovo allenatore Grosso, vedendo le sue difficoltà, l'ha tolto anzitempo dal terreno di gioco, in seguito ad una prova deludente.