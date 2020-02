vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Come tira Eriksen"

"Come tira Eriksen": questa l'apertura del Corriere dello Sport dedicata alla vittoria dell'Inter in Europa League contro il Ludogorets. Gol, traversa e ottavi ipotecati grazie al danese. Convincente prova dell'ex calciatore del Tottenham che parte titolare, segna il gol dello 0-1 e mette lo zampino anche nell'azione del rigore poi trasformato da Lukaku per lo 0-2 finale. Anche il belga, entrato nella ripresa, decisivo con le sue giocate.

La Roma - "Ossigeno Perez": vince anche la Roma per 1-0, in casa, contro il Gent. Discorso qualificazione ancora aperto ma intanto i giallorossi ritrovano il sorriso dopo un periodo non semplice durato oltre un mese. Lo spagnolo preso a gennaio 'mata' la formazione belga.

Lazio e Atalanta - "Dove osano le idee": la lezione di Lazio e Atalanta. Hanno bilanci in ordine, costruiscono campioni, giocano un calcio nuovo, incantano la gente: così due club centenari cambiano la storia.

L'anticipo - Chiuso il capitolo coppe europee, è già tempo di pensare al campionato. Oggi il primo anticipo della 25ª giornata tra Brescia e Napoli. "Gattuso a Brescia con Messi nella testa: 'Napoli, perché no?'".