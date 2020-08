L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte all'italiana"

"Conte all'italiana", titola quest'oggi in apertura il Corriere dello Sport, che battezza così il passaggio del turno dell'Inter. Nerazzurri micidiali in contropiede: Getafe battuto per due reti a zero. Lukaku-Eriksen trascinano la squadra ai quarti di finale. Gli spagnoli falliscono un rigore sull'uno a zero. Il tecnico: "Ora siamo una squadra tosta".

Roma, ad un passo la svolta societaria - "Roma-Friedkin, ci siamo", si legge in taglio alto. Ad un passo la cessione di Pallotta al texano, mentre la squadra si appresta ad affrontare il Siviglia. La svolta alla vigilia dell'impegno europeo: mancano solo le firme sul preliminare. Fonseca lancia Zaniolo: "Serve la partita perfetta".

Juve, Lione nel mirino - In taglio basso c'è spazio anche per i temi di casa Juventus: "Juve e Sarri, tutto su Ronaldo". Tocca a CR7 ribaltare il Lione e trascinare la squadra ai quarti. Primatista di presenze, reti, doppiette, triplette, e la firma su tre finali. Per lui riparte la caccia alla sesta coppa personale. La Juventus s'aggrappa al fenomeno portoghese, che sente la Champions come una seconda casa: finora è arrivato a 129 gol e vuole subito cifra tonda.