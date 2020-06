L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte alla rovescia"

"Conte alla rovescia". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che con il gioco di parole si riferisce all'Inter, chiamata a scendere in campo stasera per la prima partita di campionato post-pandemia contro la Sampdoria. Dopo lo stop in Coppa Italia, l'allenatore nerazzurro è apparso carico e ha lanciato il guanto di sfida a Juventus e Lazio, anche grazie ad un calendario favorevole nel lungo.

Addio Corso. Nella mattinata di ieri è arrivata la notizia del decesso di Mario Corso, uno dei volti più rappresentativi della storia dell'Inter. Aveva 78 anni e con i nerazzurri vinse tutto. Il Corriere dello Sport di spalla vi dedica spazio e titola: "Il calcio ha perso il suo poeta mancino". Indimenticabili le sue conclusioni a foglia morta, così come sarà indimenticabile lui per i tifosi nerazzurri e non solo.

Gli anticipi. Intanto ieri è ripartita ufficialmente la Serie A e l'ha fatto con i primi due recuperi della venticinquesima giornata. "Cagliari ko, Zenga fallisce la prima", il titolo che si legge in taglio basso sul Corriere dello Sport, che si sofferma sul successo dell'Hellas Verona per 2-1 grazie alla doppietta di Di Carmine. Nell'altro anticipo, invece, Torino e Parma non sono andati oltre l'1-1. Da registrare la bella esultanza di Nkoulou, in ginocchio in memoria di George Floyd.