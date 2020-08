L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte frenato"

L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicato al parziale dietrofront di ieri di Antonio Conte: "Conte frenato", titola il quotidiano. Dopo la sfuriata a margine della vittoria sull'Atalanta, è arrivato il colloquio con Zhang: pensiamo all'Europa, il pensiero che è emerso. Mano tesa all'Inter del tecnico: "Ho sposato un progetto triennale". Chiarimento a fine stagione o rottura: il caso non è chiuso. L'allenatore nega di aver chiesto di Sarri. C'è l'accordo, intanto, per Sanchez, che si libera dallo United.

Parla Ancelotti - Ancelotti esclusivo ai colleghi del Corriere dello Sport: "Per la Champions servono i generali". L'attuale tecnico dell'Everton affida ad un'intervista al noto quotidiano la formula per ottenere risultati in Champions League. Si parte tra pochi giorni, con un formato mai visto: la Juve dovrà ribaltare l'uno a zero dell'andata del Lione, mentre il Napoli farà visita al Barcellona.

Insigne, obiettivo Champions - "Insigne ci prova, ma non è facile", si legge di spalla sul quotidiano. Al capitano del Napoli è stata riscontrata una lesione al tendine. I medici sono pessimisti, ma contro il Barça lui vuole esserci. Si tenterà dunque un recupero in extremis per la partita più attesa in casa azzurra.