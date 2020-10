L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte, i giorni più lunghi"

"Conte, i giorni più lunghi", è il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere dello Sport. Il quotidiano analizza la situazione in casa Inter, descritta come una squadra "in trincea", anche se il tecnico prova a rasserenare gli animi: "Avanti senza paura". I nerazzurri, che vivono un momento non semplice, dovranno affrontare cinque partite in due settimane tra Covid e infortuni.

Europa League - Il taglio alto è dedicato ai risultati delle italiane in Europa League, con il Napoli che "cade nella rete dell'AZ", la Roma che "rimonta con i big in campo", e un Milan che "festeggia l'ottava vittoria". Due successi e una sconfitta lo score di ieri sera: gli azzurri dominano senza bucare il catenaccio olandese, i giallorossi la raddrizzano con i titolari, mentre la squadra di Pioli passa anche a Glasgow.

Ronaldo - "Ronaldo lotta contro il tempo", si legge invece in taglio basso. Il portoghese scalpita e vuole rientrare, ma è ancora positivo al Coronavirus. Manca dunque ancora l'ok per il suo ritorno in campo, occorrerà attendere gli sviluppi dei prossimi giorni.