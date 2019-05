L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte, incassa e firma"

© foto di stefano tedeschi

Apertura odierna del Corriere dello Sport dedicata ad Antonio Conte, che nella giornata di ieri ha vinto la sua causa contro il Chelsea di Roman Abramovich: il club inglese è stato condannato a pagare al tecnico pugliese dieci milioni di euro. Così il quotidiano titola: "Conte, incassa e firma". Ora l'ex Ct è pronto a formalizzare l'accordo con la sua futura squadra, l'Inter.

DeLa e Ancelotti rifanno il Napoli - Grandi manovre in casa azzurra, con il presidente De Laurentiis e il tecnico Ancelotti pronti ad una rivoluzione per alzare il livello della squadra. I primi due interessamenti sono stati per Josip Ilicic e Timothy Castagne, protagonisti del sogno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma non saranno di certo gli unici giocatori su cui si concentrerà il mercato del Napoli: previste porte girevoli dalle parti di Castelvolturno.

Roma, il no di Elsha al nuovo contratto - Taglio laterale per il rinnovo di Stephan El Shaarawy con la Roma. L'esterno, tornato ad ottimi livelli in questa stagione, avrebbe rifiutato il nuovo contratto offertogli dalla dirigenza giallorossa. Andrà così in scadenza nel 2020 ed è orientato a non firmare nessun prolungamento: la Roma rischia così di perdere uno dei suoi giocatori migliori.