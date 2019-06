L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Dzeko c'è, ora Barella"

© foto di WilMan

Spazio al mercato nerazzurro nella prima pagina odierna del Corriere dello Sport: "Dzeko c'è. Ora Barella. L'Inter di Conte prende forma. Raggiunta l'intesa con la Roma: Edin verrà annunciato a breve. Pronto il rilancio per il talento del Cagliari: l'offerta di 36 milioni sarà alzata", la lunga titolazione sugli obiettivi di mercato meneghini. Fatta per la punta della Roma, si lavora alacremente per il centrocampista del Cagliari e dell'Under 21.

Biscotto amaro per l'Italia - A proposito di Under 21, il quotidiano sportivo è costretto a titolare con amarezza: "Il biscotto è servito: Under a casa. Francia-Romania senza tiri (0-0)". Gli azzurrini, come temuto, sono stati eliminati agli Europei dopo il pari fra transalpini e rumeni che ha permesso a entrambe le selezioni di qualificarsi e, nel contempo, di far fuori i ragazzi di Di Biagio.

Napoli: attesa Real per James - Spazio, infine, anche alle ultime in casa Napoli, con i partenopei che sperano di strappare il sì per James Rodriguez non tanto dal giocatore quanto dal club d'appartenenza: "James accelera. Appello del colombiano al Real per il sì agli azzurri", il titolo scelto per l'occasione.