L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "EuRomelu"

vedi letture

"EuRomelu", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola al centro di prima pagina. Il campione belga trascina l'Inter alla semifinale di Europa League, con una prestazione maiuscola ed una rete importantissima. A segno contro il Bayer Leverkusen anche un ottimo Barella. Ora per mister Conte è già tempo di preparare la prossima sfida di lunedì, contro la vincente di Shakhtar Donetsk - Basilea.

Immobile: "Lazio a vita" - Ciro Immobile ha raggiunto solo pochi giorni fa l'obiettivo della Scarpa d'Oro, e sarebbe potuto diventare oggetto del desiderio di diversi top club europei. In tutta risposta, l'attaccante della Lazio ha dichiarato: "Lazio a vita. Aspetto una chiamata per il rinnovo. Stare davanti a Ronaldo e Lewandowski è pazzesco. Ho spezzato l'incantesimo di Messi e Cristiano. Luis Alberto crescerà ancora, mentre dietro Acerbi è un gigante".

Napoli e Rino, primi scogli - Sono sorti ieri i primi problemi in casa Napoli tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis, quando i due si sono seduti al tavolo del rinnovo di contratto. Oggetto del contendere, come spesso accade in casa azzurra, sono i diritti di immagine. Non c'è stato accordo, ma nemmeno rottura. Per il prolungamento di due anni occorrerà un nuovo incontro.