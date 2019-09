L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Governa Conte"

Sono tutti per l'Inter e Antonio Conte i titoli che troviamo oggi sui vari giornali in edicola. Anche il Corriere dello Sport mette in primo piano il tecnico salentino, al momento dell'abbraccio con Lukaku dopo il 2-0 finale nel derby col Milan. "Governa Conte", titola il quotidiano, parlando di un derby all'inglese risolto da Brozovic e Lukaku. Un Milan dominato e battuto, così i nerazzurri restano da soli in vetta alla classifica.

Juve, che fatica - Continua a racimolare punti la Juventus, sebbene non brilli per niente in campionato. "Sarri, solo i punti" è infatti il titolo che in taglio alto campeggia sulla prima pagina del Corriere dello Sport, evidenziando tutta la fatica con la quale i bianconeri hanno superato l'Hellas Verona, in rimonta. Decisivo, oltre al gol di Ronaldo su rigore, Gigi Buffon con una serie di belle parate.

Napoli, Roma e non solo - Di spalla sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per le altre big del nostro campionato, a cominciare dal Napoli: "La carica di Aurelio", il titolo sugli azzurri dopo il messaggio scritto dal presidente su Twitter: "Non adagiarsi sulla vittoria col Liverpool, mai sentirsi sazi", in soldoni il discorso del patron. Passando alla Roma, attenzione alle parole dell'allenatore. "La mia Roma senza paura", è invece il virgolettato di Fonseca riportato dal quotidiano nel titolo sui giallorossi. Piccolo spazio anche per il calcio estero: "Premier: clamoroso Guardiola, il City fa 8 gol al Watford. Liga: il Barcellona crolla".