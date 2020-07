L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Il segno del Toro"

vedi letture

"Il segno del Toro" scrive in apertura il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio alla vittoria dell'Inter sul Napoli per 2-0 con i gol di D'Ambrosio e di un ritrovato Lautaro Martinez, che esulta in maniera polemica. Conte resta secondo anche grazie all'argentino ritrovato: respinto l'assalto di Gasperini e dell'Atalanta, vittoriosa in rimonta a Parma 2-1. E sabato sarà spareggio con il Papu.

La Champions - "Il Covid non ferma la Champions". Barcellona-Napoli si giocherà in Catalogna, Manchester City-Real Madrid in Inghilterra. Da Nyon le indicazioni che arrivano non lasciano dubbi.

La riapertura - "Stadi aperti a settembre, emergenza fino a ottobre". Nel taglio alto si parla di politica e non solo. Il premier Conte chiede al Parlamento la proroga dei poteri speciali: "La pandemia non è finita".

Il caso - Di spalla spazio alle polemiche su Zaniolo. "Zaniolo pizzicato: discoteca e sigaretta". Un video lo ritrae senza mascherina mentre fuma in un locale romano. Club preoccupato ma nessuna multa.

Il colpo - "Lazio, tentazione David Silva". Tare sonda il trequartista che ha detto addio al Manchester City dopo una lunga parentesi in Inghilterra. Oggi Ciro Immobile in campo per la Scarpa d'Oro.

Casa Roma - I giallorossi provano a rispondere con un colpo in difesa. "Vertonghen, la Roma ci riprova". Il difensore del Tottenham è un pallino della Roma.

Nuovo tecnico Viola - "Marcelino un'idea per la Viola". La Fiorentina cerca un tecnico per la prossima stagione. Sondati Di Francesco e Giampaolo, spunta l'ipotesi Marcelino, ex Villarreal.