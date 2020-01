"Italian Style": questa l'apertura del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria dell'Inter, in Coppa Italia, contro la Fiorentina. Debuttano Eriksen e Moses ma l'Inter riesce a battere i viola di mister Iachini con i gol italiani di Candreva e Barella. Caceres illude i viola con il gol del momentaneo pareggio. Conte dopo la gara: "Avanti con merito".

Nuovo Milan - "Zlatan vuol dire fiducia". Focus su Zlatan Ibrahimovic e sul Milan, rinato dopo l'avvento dell'attaccante svedese. Un mental coach spiega come Ibra ha cambiato volto al Milan.

Mercato - Ultime 48 ore da seguire come sempre su Tuttomercatoweb. La Fiorentina si consola dopo l'eliminazione dalla Coppa: "Commisso scatenato: presi Kouamé, Duncan, Igor e Amrabat (per giugno)". Oggi l'addio del terzino romano e romanista: "Florenzi lascia la Roma: in prestito al Valencia per non perdere gli Europei". Il via vai dei centravanti: "Petagna al Napoli dall'estate. Piatek all'Hertha Berlino".

Caos biglietti - "Vuoi vedere Messi? 70 euro in curva": scoppia il caso e il caos biglietti a Napoli. I tifosi azzurri furiosi con la società: prezzi troppo alti per il match di Champions League tra Napoli e Barcellona, per la prima di Messi al San Paolo.