"Patatracht". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica spazio in prima pagina all'eliminazione dell'Inter dall'Europa League per mano dell'EIntracht. La squadra di Spalletti disarmante perde a San Siro 0-1. Ha pesato il caso Icardi: esordio per il 16enne Esposito Il tecnico: "Con la fretta non si vince".