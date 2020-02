vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Punta la Juve"

"Punta la Juve": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Questa sera la prima finale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Conte stasera (20.45) pensa alla squadra migliore per gli azzurri: Eriksen verso la panchina ma torna Lautaro Martinez. Il tecnico vuole una finale contro Sarri che domani affronta il Milan. Napoli con il “tridentino”.

Futuro Juve - "Agnelli pronto a tutto per Guardiola": nuovi scenari per la Juventus. In Inghilterra sono sicuri: Sarri ha i mesi contati. La Juve starebbe pensando al cambio di tecnico a fine stagione e punta tutto su Pep Guardiola. Si parla di una maxi-offerta bianconera all'allenatore del Manchester City per l'anno prossimo.

Le polemiche - Si parla di VAR e di arbitri. "Lippi e Prandelli: sì alla verifica VAR chiesta dai club". Gli ex ct azzurri favorevoli alla proposta lanciata dal quotidiano: "Le chiamate vanno limitate ma così si limitano i dubbi".

Calcio a 8 - "Totti, che fallo. Sfiorata la rissa". Francesco Totti ancora protagonista in campo, a calcio a 8, con la sua squadra. Animi tesi per una sbracciata dell'ex capitano della Roma. Prima il parapiglia, poi le scuse.

L'intervista - Nela si racconta: "Ho visto in faccia la morte". Il tumore che non ti lascia mai, le amicizie finite, i tanti piani per la Roma. Di Bartolomei e Falcao, Liedholm e Fonseca. Sebino: "Io un guerriero ipersensibile. Non ho rimpianti, potrei morire anche domani. Ho un solo desiderio...".