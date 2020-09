L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Vidal per vincere"

vedi letture

"Vidal per vincere". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ovviamente in riferimento all'Inter e al prossimo centrocampista nerazzurro. Il cileno non è stato convocato dal Barcellona e domani arriverà a Milano, alla corte di Antonio Conte, al quale non dispiacerebbe avere anche un altro mediano: si starebbero aprendo - si legge sul quotidiano romano - degli spiragli per N'Golo Kanté.

Il valzer non parte. La musica è ancora ferma, non c'è ancora stato il via per il ballo degli attaccanti. "Milik blocca la giostra del gol", titolo in prima pagina il Corriere dello Sport, raccontando del braccio di ferro tra il Napoli e l'attaccante polacco, che non accetta per ora la Roma e vuole soltanto la Juventus, trattenendo di fatto Edin Dzeko a Trigoria.

L'esordio di Sandro. La giornata di ieri è stata anche quella del debutto assoluto per Sandro Tonali con la maglia del Milan. Solo un'amichevole (la partita del cuore del classe 2000, contro il suo Brescia), quindi non una gara ufficiale, ma il centrocampista appena acquistato dai rossoneri nella ripresa è entrato con la sua maglia numero 8, indossata per la prima volta. "Tonali subito, Ibra a rischio", titola il Corriere dello Sport, che racconta anche dello stop per Zlatan Ibrahimovic, a riposo per un trauma contusivo.

L'esordio di Andrea. Il Corriere dello Sport dedica spazio anche alla Juventus e ad un altro debutto, quello di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, nel test di oggi contro il Novara. "Pirlo, esordio a colazione", titola il quotidiano, ricordando come i bianconeri scenderanno in campo ad un orario insolito per un test: alle 10:30 alla Continassa.