L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Zhang cerca soldi"

"Zhang cerca soldi" è il titolo d'apertura scelto questa mattina dal Corriere dello Sport, che evidenzia la linea di austerità scelta dall'Inter: taglio dei costi e operazioni a saldo zero l'input del presidente nerazzurro. E Suning sonda il mercato americano: le possibili soluzioni sono un socio di minoranza oppure il bond da rifinanziare. C'è spazio anche per le uscite: sirene inglesi per Eriksen, ma anche il PSG si è iscritto alla corsa.

Balotelli - In taglio centrale il quotidiano celebra il ritorno al gol di SuperMario: "Balotelli, subito un gol decisivo. Berlusconi esulta", si legge. L'attaccante, alla prima da titolare con i brianzoli, ha messo la firma con un tap-in sulla vittoria contro la capolista Salernitana.

Il nuovo anno - "Via col '21!", si legge invece in taglio alto. Volge al termine "un anno bestiale", e si ricomincia dalle emozioni: il 2020 si è chiusa con il turno di Serie B che ha visto il ritorno al gol di Mario Balotelli in Monza-Salernitana.

Juventus - Di spalla il quotidiano si occupa anche di mercato: "Colpo Juve per il futuro: preso Rovella", si legge. Investimento da dieci milioni dei bianconeri per il giovane centrocampista, che resterà al Genoa in prestito.

Roma - "Roma, Zaniolo in campo contro il gossip", titola il Corriere dello Sport poco più in basso. Il talento giallorosso conferma: "La mia ex, Sara, è incinta, ma agirò con responsabilità". Intanto insieme al club il classe 2000 studia il rientro in campo.

Napoli-Milik - Sempre di spalla si legge: "Napoli-Milik, la lite finisce in tribunale". La storia tra il polacco e gli azzurri rischia di vivere un epilogo disastroso: l'ex Ajax, citato per danni, pronto alla messa in mora.