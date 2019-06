L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Da padroni"

"Da padroni", tutto in prima pagina. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell'Italia contro la Grecia, ottenuta anche grazie alla prestazione di Insigne ed il gol del 2-0. Spazio anche alla conferma di Montella alla Fiorentina, l'approdo di Kolarov all'Inter ed il rinnovo di Mihajlovic con il Bologna.

Serie A. "Kolarov verso l'Inter", si legge invece in taglio basso, passando al mercato e alla Serie A. Il quotidiano sottolinea che il terzino della Roma in nerazzurro si può fare, ma solo a costo zero. Spazio anche al rinnovo di Mihajlovic con il Bologna, volto ad aprire un ciclo.

Fiorentina. Si parla anche delle vicende viola sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Montella conferma sicura: Commisso non cambia la Viola", si legge, in riferimento al fatto che quindi la nuova proprietà viola non cambierà allenatore ma quasi certamente confermerà quello ingaggiato dai Della Valle.