L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Grazie Mancio"

vedi letture

"Grazie Mancio" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio alla vittoria dell'Italia in Bosnia che qualifica gli azzurri alle final four di Nations League. A tre anni dalla vergogna Mondiale, di nuovo tra i primi d'Europa. A Sarajevo in gol Belotti e Berardi, con un Insigne da urlo: 2-0 alla Bosnia e pass per le final four strappato con merito. Belgio, Francia e Spagna le rivali. Il c.t.: "Due anni fantastici, dieci giorni incredibili".

I giallorossi - "Roma modello Benfica". Il portoghese Pinto sarà il direttore generale del club giallorosso. La scelta a sorpresa dei Friedkin: "Talento di livello internazionale, ci aiuterà a diventare ancora più competitivi". Il 36enne lascia lo storico club: "Occasione che non potevo rifiutare".

Caso Lazio - "Calvario Immobile, la giostra dei tamponi". Ancora novità per l'attaccante della Lazio, positivo al gene N in mattinata ma negativo in serata. Altalena nei test per Ciro.