L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Lo stellone"

"Lo stellone". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che non può non dedicarsi ai sorteggi per Euro2020 che ci sono stati ieri a Bucarest. Felice l'Italia, che pesca Svizzera, Galles e Turchia, evitando i pericoli Francia e Poertogallo. E adesso comincia una kermesse in cui l'obiettivo è trionfare, come detto da Roberto Mancini, che però ha predicato massima attenzione.

Cade la Fiorentina - In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è un ampio spazio in cui il quotidiano si sofferma sulla debacle della Fiorentina al Franchi con il Lecce. "Colpo Lecce, Fiorentina ko. Montella trema, Ribery crac", si legge nel titolo. Una serata disastrosa per i viola, che oltre ad esser stati battuti ora è anche in ansia per le condizioni del francese, per il quale potrebbe esserci un lungo stop.

Juve, Inter e Napoli - Oggi è tempo che scendano in campo le big di Champions League, di scena alla domenica proprio per garantire il recupero necessario. In primis la Juventus, che ospita il Sassuolo: "Il muro di Sarri 'CR7? Non tutti sono uguali'", si legge sul Corriere dello Sport. Poi sarò la volta dell'Inter, che alle 15 se la vedrà con la SPAL a San Siro: "Pressing Conte: Inter, adesso non deludermi", il titolo del quotidiano romano. E poi il Napoli, alle 18, se la vedrà con il Bologna per il rilancio in campionato: "Carica Napoli: ecco Insigne per il riscatto".