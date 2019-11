L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Magnifici"

© foto di Andrea Giannattasio

"Magnifici". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport questa mattina in edicola in linea con i maggiori quotidiani nazionali. L'apertura sull'Italia di Mancini che ieri ha portato a segno ancora un'altra vittoria straripante: "Clamorosa Italia: 9-1 all'Armenia, undicesima vittoria. Doppiette "romane" di Immobile e Zaniolo che si scambiano gli assist. Si sblocca Chiesa dopo due pali. In gol anche il debuttante Orsolini. Mancini sempre più da record, chiede di chiudere prima la A".

Napoli - "Ruiz, il Napoli stoppa il Barcellona". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina sul centrocampista del Napoli che sembra aver attirato l'interesse dei blaugrana, pronti all'assalto nel prossimo mercato.

VAR - "Var e arbitri, tutti a rapporto". Sempre in taglio basso spazio ai direttori di gara e al Var. Ci sarà un vertice a Roma con allenatori, giocatori e società per chiarire la regola sul fallo di mano in area.