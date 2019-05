© foto di WilMan

"Agnelli, no a Conte. "Antonio sempre più vicino all'Inter, salvo sorprese e ripensamenti del presidente della Juventus. In attesa del vertice con Allegri la posizione di Andrea è più chiara". Questa la titolazione, in prima pagina, del Corriere dello Sport. Argomento centrale, ovviamente, le ultime novità sulle panchine di bianconeri e nerazzurri, con i due destini che si intrecciano.

Inghilterra super in Europa - "Poker d'assi tutto inglese. Il Chelsea e l'Arsenal in finale di Europa League dopo la qualificazione in Champions di Liverpool e Tottenham" è l'altro titolo che risalta, dedicato al grande momento del calcio d'oltremanica, con tutte le finaliste delle coppe europee provenienti dall'Inghilterra. Alla faccia della Brexit.