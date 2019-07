L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Assedio a Dybala"

© foto di ManWil

L'addio alla Joya per poter arrivare alla prima punta più prolifica del Belgio. Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, titola sui campioni d'Italia: "Assedio a Dybala". Spiegando poi: "Il sì allo United porterebbe Lukaku alla Juve. Gli agenti dell'argentino a Londra per trattare con i Red Devils. Paulo vuole incontrare Sarri prima di arrendersi e dare l'addio".

Un altro pezzo di Italia in Inghilterra - I bianconeri, intanto, hanno concluso un'altra trattativa con il calcio d'oltremanica: "Via anche Kean. Dopo Cutrone, lascia l'Italia un altro ragazzo d'oro della Nazionale azzurra. Ceduto all'Everton per 40 milioni il giovane talento lanciato da Allegri. La Juve si è garantita la possibilità di riacquistarlo" la lunga titolazione sull'argomento.

Napoli, il bomber dovrà arrivare da Milano - C'è un'altra grande trattativa che riguarda le punte, questa volta con l'Inter protagonista in uscita: "Icardi, il Napoli accelera. De Laurentiis vuole chiudere per Maurito: parte l'assalto", le parole del quotidiano sportivo che fanno sognare i tifosi partenopei.

L'attacco rossonero ha il suo terminale - Dall'altra parte di Milano non restano a guardare, questa volta in entrata: "Leao, il Milan hai il bomber. Il portoghese sbarca a Milano e firma un quinquennale", il titolo scelto dal Corriere.

La Viola pesca dal Sassuolo - Due operazioni in una per i toscani con gli emiliani: "Fiorentina ecco Boateng. Preso il ghanese del Sassuolo. Anche per Lirola ormai è fatta".