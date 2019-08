L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Basta la vecchia"

Doppia apertura sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica lo stesso spazio ai due anticipi della prima giornata di Serie A. Si comincia con il primo, cronologicamente parlando, quello che ha visto la Juventus trionfare sul campo del Parma. "Basta la vecchia", titola il quotidiano, sottolineando come i bianconeri siano riusciti a vincere senza sfruttare i nuovi innesti, grazie ad una rete di Chiellini, con Higuain in campo e Sarri costretto a casa.

L'altro anticipo - "Napoli a reazione", titola il Corriere dello Sport sul successo azzurro sul campo della Fiorentina. Uno spettacolo quanto visto al Franchi: gol su gol, sorpassi e controsorpassi, fino ad arrivare al 4-3 in favore degli ospiti finale. Ancelotti reagisce con i suoi tenori, infatti sono Insigne e Mertens a meritate la copertina, oltre a Callejon, i tre autori dei quattro gol dei partenopei. La Fiorentina, comunque, si ribella e lamenta un "Rigore inventanto, VAR incomprensibile".

Le altre - In taglio basso sul Corriere dello Sport si sofferma anche sull'Inter e le romane. Per quanto riguarda i nerazzurri, si è già proiettati al posticipo di lunedì sera con il Lecce, per il quale è previsto il tutto esaurito. "Lukaku deb e Sanchez. E' un lunedì da Inter", titola il quotidiano. Si parla anche della Roma, con le parole di Fonseca in conferenza stampa riportate: "Stupiremo i tifosi". E infine spazio alla Lazio, ancora con la conferenza, ovviamente di Inzaghi: "Noi da Champions".