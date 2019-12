L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Ce li ha addosso"

"Ce li ha addosso": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Spazio alla lotta Scudetto con Inter e Lazio pronte a mettere il loro fiato sul collo alla società bianconera. Dopo otto anni di dominio incontrastato, la corsa per lo Scudetto è aperta e si fa a tre. La galoppata di 8 vittorie consecutive fa sognare anche la Lazio. La Lazio può essere il terzo incomodo per la lotta alla vittoria finale. E l'attesa per la Supercoppa tra Juventus e Lazio si carica di suspense.

L'Inter - Durante la cena natalizia dei nerazzurri c'è stato spazio anche per le parole di Zhang Jr e Antonio Conte. "Vogliamo salire sempre di più" il concetto espresso dal presidente e dal tecnico interista, pronti a lanciare la sfida Scudetto alla Juventus.

Mercato Napoli - Di spalla si parla anche del mercato di gennaio. Il Napoli tenta il doppio colpo per consegnare a Gattuso una squadra migliore: "Rodriguez e Torreira per Gattuso" scrive il quotidiano romano. Il Napoli cerca rinforzi per salvare la stagione. Intanto ieri festa azzurra con ADL.

Mercato Milan - I rossoneri, dopo il colpo Hernandez, tornano a parlare con il Real Madrid. "Jovic e Diaz: il Milan tratta con il Real". Ibra si sta allontanando sempre più dai rossoneri, così per i rinforzi in attacco si pensa a Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid.

Mercato Bologna - Anche il Bologna cerca rinforzi per accontentare Mihajlovic. "Il Bologna vuole Juan Jesus e Barrow". Un acquisto in attacco, piace Barrow dell'Atalanta, e un acquisto in difesa: occhi su Juan Jesus, difensore in uscita dalla Roma.