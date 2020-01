"Ci risiamo": questa l'apertura del Corriere dello Sport dedicata alla vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Roma. Dopo la sconfitta di Riyad contro la Lazio, Sarri è ripartito: cinque vittorie di fila e 13 gol segnati. Giallorossi travolti nel primo tempo: Ronaldo, Bentancur e Bonucci chiudono subito la gara prima dell’autogol di Buffon.

La Roma - Intanto si parla anche del futuro della Roma. James Pallotta può vendere, i giallorossi possono passare nelle mani di Friedkin. "Malagò spiana la strada a Friedkin: ''Il suo arrivo a Roma non sarà un'avventura".

Il mercato - "Politano al Napoli, Llorente all'Inter": scambio di punte sull'asse Inter-Napoli. Operazione in chiusura, anche il nerazzurro (che voleva la Roma) sembra convinto ad accettare. Marotta porta a 20 milioni l’offerta per Eriksen che ieri Mou ha mandato in campo nella ripresa.

Derby elettorale - "Mihajlovic e Zaytsev: il derby elettorale". Derby emiliano tra il tecnico del Bologna e il pallavolista di Modena: il tecnico si schiera con Salvini, lo zar ribatte con Bonaccini.