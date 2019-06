L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "De Ligt perfetto"

La Juventus nelle ultime ventiquattro ore ha mosso passi in avanti importanti per Matthijs de Ligt, il capitano dell'Ajax per il quale sono pronti circa 70 milioni di euro (più contratto faraonico a lui da 12 milioni a stagione). Il Corriere dello Sport apre con questa notizia: "De Ligt perfetto". L'olandese risponde all'invito di CR7 e ha fatto sapere di voler raggiungere i bianconeri, quest'ultimi pronti ad anticipare almeno tre top club.

Azzurro dolente. Intanto, chi quest'estate non ha brillato è l'Italia Under 21, ad un passo dall'eliminazione dall'Europeo malgrado il 3-1 rifilato al Belgio, che non basta per le semifinali. "Ci salvano le donne", titola il quotidiano romano, che sottolinea come adesso per gli azzurrini serva un doppio miracolo. Bufera su Kean e Zaniolo. Per continuare a sognare ci restano ancora le ragazze, si legge.

Calcioscommesse. Non solo mercato e nazionali, c'è anche spazio per qualche altro tema sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Cagliari-Frosinone, indaga la Procura", titolo di spalla, soffermandosi sulla partita su cui avevano focalizzato l'attenzione in Spagna. Pecoraro ora chiede gli atti della magistratura spagnola per questa presunta combine, ma i club si dicono estranei alla vicenda.