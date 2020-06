L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Fuga di coppia"

"Fuga di coppia" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola stamani. Vittoria della Juventus per 0-2 in casa del Bologna. Decidono le reti di Cristiano Ronaldo (rigore) e Dybala. Mihajlovic attacca Rocchi. La Juve va a +4 dalla Lazio che deve giocare mercoledì in casa della Lazio. Sarri allontana le polemiche.

Casa Napoli - "Napoli nel segno di Milik: c'è lui contro il Verona". Gli azzurri, dopo la vittoria in Coppa Italia, si rituffano sul campionato. Gattuso si affida a Milik.

Le altre partite - Nel taglio alto spazio alla vittoria del Milan e al pareggio della Fiorentina. "Milan, un festival per l'Europa" e "Fiorentina, è felice solo Ribery". I rossoneri di Pioli vincono 1-4 in casa del Lecce e lanciano segnali importanti. Solo 1-1 tra Fiorentina e Brescia. Dopo 7 mesi torna Ribery ma non basta.

L'addio - "Addio Prati. Il bomber che diventò una peste". Di spalla il ricordo del grande ex centravanti di Roma e Milan. Aveva 73 anni, si era ammalato. Dura denuncia di Loris Boni: "Lasciato solo".