L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Il giallo del braccio"

"Il giallo del braccio". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si riferisce ad un episodio in particolare accaduto nel corso di Juventus-Bologna. I bianconeri vincono e volano in classifica con le reti di Ronaldo e Pjanic, ma la squadra di Mihajlovic protesta per un rigore negatogli dopo un tocco molto discutibile, probabilmente col braccio largo, di de Ligt, non ravvisato dall'arbitro Irrati.

Anima Lazio - Sotto la testata, in prima pagina sul Corriere dello Sport, trova spazio anche il primo anticipo andato in scena ieri. "Lazio, ecco l'anima", il titolo del quotidiano romano dopo la remuntada del secondo tempo con l'Atalanta. Da 0-3 a 3-3, con due calci di rigore Inzaghi raggiunge Gasperini, che nel post-partita sbotta per alcuni presunti errori arbitrali. Un tempo all'inferno, l'altro quasi in paradiso e i biancocelesti alla fine strappano comunque gli applausi dell'Olimpico.

Il Napoli di Milik - Tutti aspettavano il gol di Arkadiusz Milik, che di par suo ritrova la via della porta in grande stile: con una doppietta. E il Corriere dello Sport elogia lui e il suo Napoli, di ritorno ai tre punti in campionato. "E' tornato il Napolik", il gioco di parole del quotidiano, sottolineando la fame di gol dell'attaccante polacco, la cui firma sul successo contro l'Hellas Verona è indelebile. In taglio basso, infine, spazio anche ad altri titoli. Sulla Roma: "L'ira di Paulo: 'Si giocano troppe partite'". Ma anche sul calcio estero: "Pep riparte. Doppio City che tifa United".