L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Oui, Rabiot!"

© foto di Giulio Falciai

"Oui, Rabiot!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Juventus. L'ormai ex giocatore del PSG, infatti, è atterrato a Torino, per lui pronto un quadriennale da 7 milioni più bonus, oggi le visite mediche di rito.

Fabian Ruiz il re d'Europa - Così titola il quotidiano in prima pagina, in taglio basso, sul centrocampista del Napoli. Il classe '96, infatti, ieri sera ha vinto l'Europeo Under 21 con la sua Spagna battendo per 2-1 la Germania Under 21, siglando il secondo gol.

Il Barcellona vuole Lautaro - Questo il titolo del quotidiano in prima pagina, in taglio laterale destro, sull'attaccante dell'Inter. Lautaro Martinez, viste anche le sue grandi prestazioni in Copa America con la sua Argentina, è finito nel mirino dei blaugrana.

Pellegrini: Inter? No grazie - Così titola in prima pagina il quotidiano sul centrocampista della Roma accostato ai neroazzurri. Oggi, secondo il quotidiano, ion Lega avverà l'incontro per Barella tra Roma, Inter e Cagliari.