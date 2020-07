L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juventus: "E' fuga"

C'è Cristiano Ronaldo a braccia aperte, bocca spalancata, occhi al cielo e urla di liberazione sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Esulta, il fenomeno della Juventus, uomo-copertina nel successo nel derby contro il Torino. "E' fuga", titola il quotidiano romano: il derby è bianconero, crolla la Lazio e gli uomini di Sarri volano a +7 sul secondo posto.

Inter-Bologna. Nella giornata di oggi ci sarà anche il match tra Inter e Bologna a rendere più divertente questa domenica. Una partita con cui i nerazzurri possono avvicinarsi alla Lazio e quindi al secondo posto. "Conte all'esame Mihajlovic", titola il Corriere dello Sport in prima pagina, aggiungendo alcune parole dell'allenatore salentino: "Uno scoglio duro", riferendosi ai felsinei e al suo vecchio compagno Sinisa.

Napoli-Roma. A chiudere questo turno di campionato e questa domenica di calcio saranno Napoli e Roma, in campo alle 21:45 al San Paolo. "Rino tenta l'aggancio", si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport: gli azzurri, infatti, con un successo troverebbero il quinto posto in classifica, agganciando proprio i capitolini che ormai sono in crisi dopo aver perso anche in casa con l'Udinese.