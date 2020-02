vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juventus: "E' grigia!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola sul match della Juventus, sconfitta ieri sera a Lione in Champions League: "E' grigia!": I bianconeri di mister Sarri deludono nel primo tempo e provano ad accendersi solo nella ripresa dopo l'ingresso di Higuain. Una brutta Juventus recrimina poi per un rigore su Dybala, mentre Bonucci rimprovera Matuidi per la scarsa concentrazione nel riscaldamento.

Juve-Inter lunedì per avere il pubblico - Nelle ultime ore sta prendendo largo l'ipotesi di rinviare Juventus-Inter, in programma domenica sera, a lunedì per poter aprire le porte dello Stadium ai tifosi. Il problema sarebbe poi rappresentato dalla Coppa Italia, con Juventus-Milan in programma mercoledì sera. La Juventus ci prova, sia per gli incassi che per avere il proprio pubblico, ma la pista resta complicata.

Il "nuovo calcio" di Infantino - Taglio basso dedicato alla proposta di riforma di Gianni Infantino per il triennio 2020/2023. Il numero uno FIFA vuole rivoluzionare il calcio, rendendolo più sociale e globale, cercando di essere il più trasparente possibile per garantire l'integrità dell'intero movimento. Promozione e sviluppo del Mondiale per Club ed un maggiore controllo da parte della tecnologia.