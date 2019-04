L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juventus: "Infiniti"

"Infiniti". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per celebrare il titolo della Juventus. Sono 8 su 8: in Italia non ce n'è per nessuno. Contro la Fiorentina (2-1) la rimonta che vale la leggenda. Paratici: "Dybala non lo vendiamo". Ronaldo: "Resto qui al mille per cento". Allegri: "Resto, ma prima i programmi".