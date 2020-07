L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juventus: "Mani sullo scudetto"

vedi letture

Nonostante una partita dominata dall'Atalanta, a sorridere è la Juventus che raggiunge il pari nel finale grazie a due rigori (concessi per due falli di mano di de Roon e Muriel) di Cristiano Ronaldo e vola a +8 sulla Lazio, attualmente seconda. "Mani sullo scudetto", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Il titolo è sempre più probabile per la Vecchia Signora.

Verso Napoli-Milan. Stasera la domenica di calcio si concluderà con il match tra Napoli e Milan, in programma alle 21:45. Il Corriere dello Sport dedica spazio anche a questo 'derby del cuore' di Rino Gattuso, chiamato a sfidare il suo passato: "Emozione Gattuso, prima volta contro il Milan", il titolo del quotidiano che informa anche sulla formazione: dovrebbe toccare ancora a Mertens in attacco.

Caso-Parma. Di spalla sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per la vicenda che ha scosso il Parma nella giornata di ieri. Un membro dello staff medico è stato trovato positivo al Covid-19. Si tratta del primo caso dopo la ripresa e per oggi sono previsti test a tappeto, visto che si giocherà contro il Bologna. "Un positivo nel Parma, ma si gioca", titola il quotidiano che sottolinea come nel protocollo ci siano ancora zone d'ombra.

Riecco la Roma. Secondo successo consecutivo per la Roma: prima il Parma, ieri il Brescia con il risultato di 3-0. E tra le belle notizie c'è anche quella del ritorno al gol di Nicolò Zaniolo. Il Corriere dello Sport si sofferma anche sull'altro anticipo del sabato e titola: "E' tornato Zaniolo, il sorriso della Roma". Sei mesi dopo, esattamente, il classe '99 ritrova la via della porta.