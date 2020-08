L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juventus: "Pirlo alla Conte"

C'è tanto, tantissimo calcio sulla prima pagina del Corriere dello Sport. In apertura il quotidiano romano si sofferma sulla possibile rivoluzione tattica di Andrea Pirlo alla Juventus, specie se dovesse arrivare Edin Dzeko. "Pirlo alla Conte", si legge nel titolo, raccontando di un 3-4-1-2 studiato con il bosniaco al servizio di Ronaldo e Dybala.

Niente coppia. "Lautaro-Messi, mai insieme". Nel taglio centrale della sua prima pagina il Corriere dello Sport dedica spazio all'affare Lionel Messi, sul piede di partenza da Barcellona, direzione Manchester City. E Lautaro Martinez starebbe invece riconsiderando il rinnovo con l'Inter, facendo sfumare di fatto il sogno della coppia argentina al Barça.

Allan saluta. Non c'è più la Serie A nel futuro di Allan. Il centrocampista brasiliano, infatti, è promesso sposo dell'Everton e nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche. "Tesoro Allan, 30 milioni per il Napoli", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Con i ricavi da questa cessione, poi, il Napoli è pronto a dare l'assato a Jeremie Boga del Sassuolo.

La Roma prende Milik? Intanto sta per scaldarsi l'asse Napoli-Roma, a maggior ragione se Edin Dzeko dovesse finire alla Juventus. Anzi, il Corriere dello Sport dà quasi per fatto un'importante operazione per Arkadiusz Milik, si sbilancia e titola così: "Milik dice sì, la Roma trova il suo bomber". Per il quotidiano l'affare è in dirittura d'arrivo.