L'apertura del Corriere dello Sport sulla Lazio: "Da padroni"

"Da padroni": questa l'apertura del Corriere dello Sport che si sofferma sulla vittoria della Lazio in casa del Milan, nel posticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo 30 anni la Lazio vince a San Siro in campionato e Ciro Immobile festeggia i 100 gol laziali in 147 apparizioni. Luis Alberto guida l'impresa. Biancocelesti subito in gol con Ciro e riacciuffati da un autogol di Bastos. Nel finale di gara l'1-2 di Correa. Inzaghi: "Ora dobbiamo alzare l'asticella". Pioli: "Siamo in crescita".

Il caso - "Balo si ribella": così il quotidiano romano sui cori contro Balotelli in Verona-Brescia. Bersagliato dai tifosi gialloblù, Mario scaglia il pallone in curva e fa il gesto di andarsene, gara sospesa. Juric: "Nessun ululato". Il giocatore sui social: "Non è un uomo vero chi nega l'evidenza".

Grande Cagliari - Di spalla c'è spazio per l'impresa del Cagliari in casa dell'Atalanta. Vittoria per 0-2 dei sardi, ora quarti in classifica. "E' un Cagliari da Champions: 0-2 a Bergamo", scrive il Corriere. Autogol di Pasalici e gol di Oliva, così il Cagliari batte e aggancia l'Atalanta. Un'intera regione sogna.

Problemi azzurri - Il Napoli continua a non ingranare in campionato. "Napoli punito: ritiro. Domani il Salisburgo", scrive il quotidiano romano di spalla. La formazione di Ancelotti sconfitta anche a Roma. Ora testa alla Champions.