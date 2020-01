L'apertura del Corriere dello Sport sulla Lazio: "Fa paura!"

"Fa paura!". Con tanto di punto esclamativo a rendere più forte il concesso. Il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è questo e il riferimento è ovviamente alla Lazio, autrice di un'altra prova di forza contro la Sampdoria, spinta come al solito da Ciro Immobile, salito a quota 23 gol. Considerando che i biancocelesti in questo momento hanno le stesse partite di Juve e Inter (c'è il recupero con l'Hellas Verona da disputare), sono da considerare a tutti gli effetti come candidati al titolo, essendo a -1 dall'Inter e -3 dalla Juventus.

L'Inter accoglie Eriksen - Non c'è soltanto il campo in prima pagina sul Corriere dello Sport, spazio anche ad un po' di mercato. Perché l'Inter è vicina al colpaccio: Christian Eriksen dal Tottenham. Il danese ieri ha giocato solo 20 minuti con il Tottenham e a fine partita è andato a ringraziare i tifosi, forse il segnale di un addio imminente. Così il quotidiano romano, che sottolinea come i nerazzurri vorrebbero portarlo già domenica prossima al Meazza, in taglio alto titola così: "Eriksen saluta, blitz Inter".

Napoli vede nero - Di spalla infine il Corriere dello Sport tratta anche l'anticipo tra Napoli e Fiorentina che ha visto i viola avere la meglio al San Paolo e raggiungere proprio i partenopei a quota 24 punti in classifica. "Chiesa gol, Napoli ko. Gattuso è in crisi", titola il quotidiano dopo il 2-0 rifilato dagli uomini di Iachini grazie alle reti del gioiello classe '97 e di un altro ancor più giovane, Vlahovic. Al San Paolo piovono fischi nper gli azzurri.