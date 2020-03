L'apertura del Corriere dello Sport sulla Lazio prima in classifica: "Soli"

vedi letture

Una sola parola in primo piano sul Corriere dello Sport: "Soli". Il titolone in prima pagina è tutto dedicato alla Lazio, nuova capolista del campionato dopo aver battuto il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Luis Alberto e Correa. Sfruttando il rinvio di Juventus-Inter, i biancocelesti per almeno una settimana saranno primi in classifica, dopo aver collezionato il ventunesimo risultato utile consecutivo.

Caos rinvii In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per la scelta, a dir poco discutibile da parte di Lega, CONI e Figc, di rinviare le partite che, secondo le prime disposizioni arrivate dal Governo, si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. "Stop a Juve-Inter, "Torneo falsato"", il titolo del quotidiano, che riporta le parole di Beppe Marotta, furioso per questa decisione. A questo punto rischia di saltare anche il prossimo turno. Cambiano anche sede e data della finale di Coppa Italia: 20 maggio a Milano e non più a Roma.

Roma e Fiorentina Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla anche di Roma. "Roma a Cagliari con Kalinic", il titolo sulla grande novità di formazione preparata da Fonseca per la trasferta in terra sarda. L'ex Shakhtar lascia in panchina Dzeko e lancia l'ex Milan. Spazio anche alla Fiorentina, con la notizia degli arresti domiciliari all'ex presindete Cecchi Gori, che dovrebbe scontare otto anni e mezzo di carcere: "Cecchi Gori è agli arresti".